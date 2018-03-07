В Италии у офиса неофашистской партии прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Итальянском городе Тренто возле отделения неофашистской партии CasaPound прогремел взрыв - взорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Corriere della Sera, передает УНН.
Сообщается, что взрыв произошел напротив главного входа в офис.
На стене также была надпись "Единый полезный голос - голос антифашистов". В результате взрыва пострадавших нет. Расследованием инцидента занимается полиция, ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
Напомним, во время проведения спецоперации СБУ по задержанию торговца оружием в Киеве, подозреваемый бросил гранату.