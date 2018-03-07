В Італії біля офісу неофашистської партії пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В Італійському місті Тренто біля відділення неофашистської партії CasaPound пролунав вибух – розірвався саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє Corriere della Sera, передає УНН.
Повідомляється, що вибух стався напроти головного входу в офіс.
На стіні також був напис "Єдиний корисний голос – голос антифашистів". Внаслідок вибуху постраждалих немає. Розслідуванням інциденту займається поліція, жодна організація поки не взяла на себе відповідальність за вибух.
Нагадаємо, під час проведення спецоперації СБУ по затриманню торговця зброєю в Києві, підозрюваний кинув гранату.