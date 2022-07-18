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В истории ВСУ впервые появится унифицированная женская военная форма: Минобороны работает над внедрением

В истории ВСУ впервые появится унифицированная женская военная форма: Минобороны работает над внедрением

Киев • УНН

 • 491188 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Министерство обороны Украины вместе с волонтерами работает над внедрением женской унифицированной женской военной формы. Об этом информирует BBC News Украина, передает УНН.

Детали

В частности, Минобороны сотрудничает с двумя инициативными группами. Первая – группа волонтеров при поддержке Офиса Президента в рамках проекта первой леди "Безбарьерность". Вторая – во главе с депутатом Киевсовета Ириной Никорак. Проект называется “Arm Women Now”.

Минобороны провело встречу с обеими группами. Сейчас они все вместе работают над военной формой для женщин.

Главные предложения от министерства – протестировать экспериментальные образцы в полевых условиях.

Кроме того, волонтерам поручено проанализировать мировой опыт женской формы в других армиях.

Также волонтеров попросили проанализировать типы фигур, чтобы на первых этапах индивидуально подбирать одежду женщинам. В Минобороны говорят, что обсуждают и создание женского нижнего белья.

Цитата

"Работа продолжается, все слаженно работают и взаимодействуют со службой стандартизации минобороны. Дело движется, надеемся, скоро будет результат. Приоритет по производству – украинские предприятия", – говорится в сообщении.

Дополнение

В разговоре с УНН эксперт по гендерному неравенству Тина Собко объяснила, что из-за того, что женщины не представлены во властных военных структурах, потребности женщин в армии часто не учитываются. Поэтому в Украине до сих пор не утверждены стандарты военной формы для женщин.

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