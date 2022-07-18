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В історії ЗСУ вперше з’явиться уніфікована жіноча військова форма: Міноборони працює над впровадженням

В історії ЗСУ вперше з’явиться уніфікована жіноча військова форма: Міноборони працює над впровадженням

Київ • УНН

 • 491191 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Міністерство оборони України разом з волонтерами працює над впровадженням жіночої уніфікованої жіночої військової форми. Про це інформує ВВС News Україна, передає УНН.

Деталі

Зокрема, Міноборони співпрацює з двома ініціативними групами. Перша - група волонтерів за підтримки Офісу Президента в межах проєкту першої леді "Безбар'єрність". Друга - на чолі з депутаткою Київради Іриною Никорак. Проєкт називається “Arm Women Now”.

Міноборони провело зустріч з обома групами. Зараз вони всі разом працюють щодо військової форми для жінок.

Головні пропозиції від міністерства – протестувати експериментальні зразки в польових умовах.

Окрім того, волонтерам доручено проаналізувати світовий досвід щодо жіночої форми в інших арміях.

Також волонтерів попросили проаналізувати типи фігур, щоб на перших етапах індивідуально підбирати одяг жінкам. У Міноборони кажуть, що обговорюють і створення жіночої спідньої білизни.

Цитата

"Робота триває, усі злагоджено працюють і взаємодіють зі службою стандартизації міноборони. Справа рухається, сподіваємось, незабаром буде результат. Пріоритет по виробництву - українські підприємства", – йдеться в повідомленні.

Доповнення

У розмові з УНН експертка із гендерної нерівності Тіна Собко пояснила, що через те, що жінки не представлені у владних військових структурах, потреби жінок в армії часто не враховуються. Тому в Україні досі не затверджені стандарти військової форми для жінок.

Українські Національні Новини

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