В Испании задержали мужчин в возрасте 80 и 73 лет, которые грабили банки

Предполагаемые сообщники южноамериканского происхождения совершили ограбления с разницей в два месяца по одинаковому сценарию. Мужчины в светоотражающей одежде заходили в отделение и, угрожая оружием, вынуждали сотрудников отделения банка передать им деньги. После этого подозреваемые связывали находящихся в здании людей и скрывались на общественном транспорте.

В первый раз они похитили 32 тысячи, во второй — 45 тысяч евро. Отмечается, что до задержания мужчины планировали новое ограбление уже в другом городе — Мадриде. Кроме того, полицейские задержали еще двух человек, которые предположительно причастны к подготовке нападения в Мадриде.

Как сообщал УНН, испанские полицейские обнаружили у мужчины все известные наркотические вещества в крови одновременно.