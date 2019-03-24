В Испании задержали мужчин в возрасте 80 и 73 лет, которые грабили банки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин в возрасте 80 и 73 лет, которые ограбили два банка в Барселоне на общую сумму 77 тысяч евро. Об этом говорится на странице Национальной полиции Испании в Facebook, передает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Предполагаемые сообщники южноамериканского происхождения совершили ограбления с разницей в два месяца по одинаковому сценарию. Мужчины в светоотражающей одежде заходили в отделение и, угрожая оружием, вынуждали сотрудников отделения банка передать им деньги. После этого подозреваемые связывали находящихся в здании людей и скрывались на общественном транспорте.
В первый раз они похитили 32 тысячи, во второй — 45 тысяч евро. Отмечается, что до задержания мужчины планировали новое ограбление уже в другом городе — Мадриде. Кроме того, полицейские задержали еще двух человек, которые предположительно причастны к подготовке нападения в Мадриде.
Как сообщал УНН, испанские полицейские обнаружили у мужчины все известные наркотические вещества в крови одновременно.