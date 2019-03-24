В Іспанії затримали чоловіків у віці 80 і 73 років, які грабували банки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В Іспанії співробітники правоохоронних органів затримали чоловіків у віці 80 і 73 років, які пограбували два банки в Барселоні на загальну суму 77 тисяч євро. Про це йдеться на сторінці Національної поліції Іспанії в Facebook, передає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Ймовірні спільники американського походження зробили пограбування з різницею в два місяці за однаковим сценарієм. Чоловіки в світловідбиваючому одязі заходили у відділення і, погрожуючи зброєю, змушували співробітників відділення банку передати їм гроші. Після цього підозрювані пов’язували людей, які знаходилися в будівлі і ховалися на громадському транспорті.
У перший раз вони викрали 32 тисячі, у другий — 45 тисяч євро. Відзначається, що до затримання чоловіки планували нове пограбування вже в іншому місті — Мадриді. Крім того, поліцейські затримали ще двох осіб, які ймовірно причетні до підготовки нападу в Мадриді.
Як повідомляв УНН, іспанські поліцейські виявили у чоловіка усі відомі наркотичні речовини у крові одночасно.