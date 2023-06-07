В Испании зафиксирована самая жаркая весенняя температура за всю историю

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Представитель метеорологического агентства Aemet Рубен Дель Кампо, сказал, что последние данные свидетельствуют о сохранении чрезвычайно высоких температур в стране в 2022 году, который был самым жарким годом, когда-либо зарегистрированным в Испании.

Весенняя жара сопровождалась недостатком дождей, что усилит длительную засуху в Испании, несмотря на небольшое количество осадков за последний месяц. Министерство экологического перехода Испании сообщило во вторник, что водохранилища страны заполнены на 47,4%, что подтверждает тенденцию к снижению.

Дель Кампо отметил побочные эффекты для экосистемы средиземноморской страны. "Температура поверхностных вод, зарегистрированная в 2022 году, была самой высокой по крайней мере с 1940 года", - сказал он на пресс-конференции, предупредив, что это явление ставит под угрозу морскую жизнь и ее способность к размножению.

Ситуация внутри страны также стала намного опаснее. "Эти высокие температуры имеют последствия как для здоровья человека, так и для экосистем с точки зрения повышения вероятности лесных пожаров", - добавил представитель.

Дель Кампо также озвучил прогнозы на предстоящее лето, которое, по его словам, вероятно, будет чрезвычайно жарким, хотя и с вероятностью некоторых ливней. Представитель Aemet сказал, что неясно, повлияет ли погодное явление Эль-Ниньо на ожидаемые высокие температуры в Испании.

Добавим

В прошлом месяце правительство Испании объявило о мерах по реагированию на засуху на сумму 2,2 миллиарда евро (2,4 миллиарда долларов), включая финансирование повторного использования воды в городах и дополнительную помощь бедным фермерам.

Испания является ведущим европейским производителем и экспортером свежих фруктов и овощей. Страна запросила чрезвычайные средства у Европейского Союза в апреле, учитывая мрачный прогноз урожая в этом году.