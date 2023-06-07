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В Іспанії зафіксовано найспекотнішу весняну температуру за всю історію

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Цього року в Іспанії зареєстровано найспекотнішу весну за всю історію спостережень і другу найсухішу весну в історії, повідомило в середу державне метеорологічне агентство, передає УНН з посиланням на The Associated Press.

В Іспанії зафіксовано найспекотнішу весняну температуру за всю історію

Деталі

Представник метеорологічного агентства Aemet Рубен Дель Кампо, сказав, що останні дані свідчать про збереження надзвичайно високих температур у країні в 2022 році, який був найспекотнішим роком, коли-небудь зареєстрованим в Іспанії.

Весняна спека супроводжувалася нестачею дощів, що посилить тривалу посуху в Іспанії, попри невелику кількість опадів за останній місяць. Міністерство екологічного переходу Іспанії повідомило у вівторок, що водоймища країни заповнені на 47,4%, що підтверджує тенденцію до зниження.

Дель Кампо наголосив на побічних ефектах для екосистеми середземноморської країни. "Температура поверхневих вод, зареєстрована в 2022 році, була найвищою принаймні з 1940 року", - сказав він на пресконференції, попередивши, що це явище ставить під загрозу морське життя та його здатність до розмноження.

Ситуація всередині країни також стала набагато небезпечнішою. "Ці високі температури мають наслідки як для здоров'я людини, так і для екосистем з погляду підвищення ймовірності лісових пожеж", - додав представник.

Дель Кампо також озвучив прогнози на майбутнє літо, яке, за його словами, ймовірно, буде надзвичайно спекотним, хоч і з ймовірністю деяких злив. Представник Aemet сказав, що неясно, чи вплине погодне явище Ель-Ніньо на очікувані високі температури в Іспанії.

Додамо

Минулого місяця уряд Іспанії оголосив про заходи щодо реагування на посуху на суму 2,2 мільярда євро (2,4 мільярда доларів), включаючи фінансування повторного використання води в містах і додаткову допомогу бідним фермерам.

Іспанія є провідним європейським виробником та експортером свіжих фруктів та овочів. Країна запросила надзвичайні кошти у Європейського Союзу у квітні з огляду на похмурий прогноз цьогорічного врожаю.

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