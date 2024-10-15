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В Испании упал с моста и погиб британец, который снимал видео для соцсетей

В Испании упал с моста и погиб британец, который снимал видео для соцсетей

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 15:08  •  2756 просмотра

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26-летний британец упал со 192-метрового моста в Испании во время съемки контента для соцсетей. Власти отмечают, что подъем на мост категорически запрещен.

26-летний британец погиб после падения с моста в Испании во время создания контента для социальных сетей. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Трагедия произошла в воскресенье на одном из самых высоких мостов Испании в городе Талавера-де-ла-Рейна, расположенном примерно в 100 км от Мадрида. Вантовый мост высотой 192 м опрокинут через реку Тежу. 26-летний британец в сопровождении еще одного мужчины поднимался на мост, снимая себя для соцсетей. Во время подъема он не удержался и упал, погибнув на месте. Местные власти пока не назвали ни имя жертвы, ни его сопровождающего.

По словам члена городского совета Макарены Муньос, они "приехали в Талаверу, чтобы подняться на мост и создавать контент для социальных сетей".

Она добавила, что подниматься на мост "категорически запрещено", добавив, что власти неоднократно это повторяли.

Однако, это не первая попытка альпинистов и создателей тематического видео для социальных сетей подняться на этот мост.

Напомним

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55-летний грибник погиб в лесу во время нападения медведя в Словакии6 октября 2024, 22:35 • 17894 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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