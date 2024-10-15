В Іспанії впав з мосту та загинув британець, який знімав відео для соцмереж
Київ • УНН
26-річний британець впав з 192-метрового мосту в Іспанії під час зйомки контенту для соцмереж. Влада наголошує, що підйом на міст категорично заборонений.
26-річний британець загинув після падіння з мосту в Іспанії під час створення контенту для соціальних мереж. Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє ВВС, пише УНН.
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Трагедія сталася в неділю на одному з найвищих мостів Іспанії в місті Талавера-де-ла-Рейна, розташованому приблизно в 100 км від Мадрида. Вантовий міст висотою 192 м перекинутий через річку Тежу. 26-річний британець у супроводі ще одного чоловіка піднімався на міст, знімаючи себе для соцмереж. Під час підйому він не втримався та впав, загинувши на місці. Місцева влада поки не назвала ні ім’я жертви, ні його супроводжуючого.
За словами членкині міської ради Макарени Муньос, вони "приїхали в Талаверу, щоб піднятися на міст і створювати контент для соціальних мереж".
Вона додала, що підніматися на міст "категорично заборонено", додавши, що влада неодноразово це повторювала.
Проте, це не перша спроба альпіністів та творців тематичного відео для соціальних мереж піднятися на цей міст.
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