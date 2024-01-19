В Испании и Португалии из-за засухи ограничивают потребление воды

Временное правительство Португалии распорядилось сократить количество воды, используемой для орошения сельскохозяйственных угодий и в городской среде, включая отели в зависимом от туризма южном регионе Алгарве, где сильная засуха почти опустошила водоемы. Ограничения действуют и в Испании. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министр окружающей среды Португалии Дуарте Кордейро заявил поздно вечером в среду, что сельскохозяйственное орошение в регионе придется сократить в среднем на 25% по сравнению с прошлогодним уровнем, но сокращение может достичь 50% вокруг определенных водохранилищ с меньшим количеством воды.

Городские потребители, включая поля для гольфа и отели, столкнутся с сокращениями на 15%.

Водохранилища Алгарве находятся на самом низком уровне за всю историю. Если бы ничего не было сделано по умеренному потреблению, мы бы к концу 2024 года остались без воды для общественного снабжения, - сказал он.

По его словам, водохранилища в материковой Португалии заполнены в среднем на 73%, причем некоторые на севере заполнены из-за проливных дождей, тогда как в Алгарве они заполнены в среднем лишь на 25%, а некоторые лишь на 8-15%. по сравнению с 45% год назад.

Исследование 2022 года показало, что изменение климата уже привело к тому, что Пиренейский полуостров стал самым сухим за последние 1200 лет.

Между тем власти Каталонии на этой неделе предупредили, что новые чрезвычайные ограничения до 80% для сельскохозяйственного использования воды будут введены, когда общий уровень водохранилищ региона достигнет 16%. Сейчас водохранилища заполнены лишь на 16,2%.

Заполнять пустые бассейны запретят, в том числе для туристических объектов. Для открытых бассейнов клубы будут обязаны закрыть все свои душевые. Пляжные душевые также будут закрыты.

Те, кто нарушит ограничения, будут оштрафованы на сумму до 3000 евро в районе Барселоны.

Дополнение

В южном регионе Андалусии официальные лица в четверг заявили, что до лета будут ограничения воды в крупных городах, таких как Севилья, Кордова или Малага, если к тому времени не будет значительных дождей. В некоторых городах ночью давление воды уже снизили.

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