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В Іспанії та Португалії через посуху обмежують споживання води

В Іспанії та Португалії через посуху обмежують споживання води

Київ • УНН

 • 30522 перегляди

Сильна посуха змусила Іспанію та Португалію запровадити обмеження на воду, оскільки рівень води у водосховищах різко знизився. Міністр навколишнього середовища Португалії попереджає, що країна може залишитися без води до 2024 року, якщо споживання не буде поміркованим.

Тимчасовий уряд Португалії розпорядився скоротити кількість води, яка використовується для зрошення сільськогосподарських угідь і в міському середовищі, включаючи готелі в залежному від туризму південному регіоні Алгарве, де сильна посуха майже спустошила водойми. Обмеження діють і в Іспанії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністр навколишнього середовища Португалії Дуарте Кордейро заявив пізно в ввечері у середу, що сільськогосподарське зрошення в регіоні доведеться скоротити в середньому на 25% порівняно з торішнім рівнем, але скорочення може досягти 50% навколо певних водосховищ з меншою кількістю води.

Міські споживачі, включаючи поля для гольфу та готелі, зіткнуться зі скороченнями на 15%.

Водосховища Алгарве знаходяться на найнижчому рівні за всю історію. Якби нічого не було зроблено щодо помірного споживання, ми б до кінця 2024 року залишилися без води для громадського постачання,

- сказав він.

За його словами, водосховища в материковій Португалії заповнені в середньому на 73%, причому деякі на півночі заповнені через проливні дощі, тоді як в Алгарве вони заповнені в середньому лише на 25%, а деякі лише на 8-15%. порівняно з 45% рік тому.

Дослідження 2022 року показало, що зміна клімату вже призвела до того, що Піренейський півострів став найсухішим за останні 1200 років.

Тим часом влада Каталонії цього тижня попередила, що нові надзвичайні обмеження до 80% для сільськогосподарського використання води будуть введені, коли загальний рівень водоймищ регіону досягне 16%. Зараз водосховища заповнені лише на 16,2%.

Заповнювати порожні басейни заборонять, у тому числі для туристичних об’єктів. Для відкритих басейнів клуби будуть зобов’язані закрити всі свої душові. Пляжні душові також будуть закриті.

Ті, хто порушить обмеження, будуть оштрафовані на суму до 3000 євро в районі Барселони.

Доповнення

У південному регіоні Андалусії офіційні особи в четвер заявили, що до літа будуть обмеження води у великих містах, таких як Севілья, Кордова чи Малага, якщо до того часу не буде значних дощів. У деяких містах вночі тиск води вже знизили.

Протягом десятиліття глобальне потепління може викликати "переломні моменти", які матимуть катастрофічні наслідки для всього світу - вчені06.12.23, 11:10 • 26905 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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