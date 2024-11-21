В Исландии снова извергается вулкан вблизи Рейкьявика
Киев • УНН
В Исландии извергается вулкан, извержение которого началось в среду вечером. Инцидент вызвал выброс лавы и густой дым, что привело к временным ограничениям движения.
В Исландии начал снова извергаться вулкан вблизи столицы Рейкьявика. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации исландского метеорологического управления, извержение началось поздно вечером в среду.
Вулкан выбросил на окрестности лаву и густой дым, что повлекло временное ограничение движения в некоторых районах.
Это уже десятый случай за последние три года, когда вулканическая активность в Исландии привлекает внимание местных жителей и туристов.
Напомним
Исландские вулканы часто активизируются из-за движения тектонических плит, что делает их особенно чувствительными к геологическим изменениям.