В Ирпене мужчина пытался убить любовника подруги
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Ирпене Киевской области за покушение на убийство задержан мужчина, который из ревности напал с ножом на другого. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Мужчина 1983 года рождения через балкон проник в квартиру, которая расположена на первом этаже. Там он увидел хозяйку квартиры в постели с другим.
Между мужчинами возникла ссора. В результате нее незваный гость напал на любовника женщины с ножом и нанес ему несколько проникающих ножевых ранений в грудную клетку.
Нападавший был задержан правоохранителями, а пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Полиция проводит досудебное расследование по факту покушения на убийство.
Напомним, в Донецкой области мужчина убил косой оппонента.