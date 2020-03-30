В Донецкой области мужчина убил косой оппонента
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Донецкой области задержали мужчину, который трижды ударил оппонента сельскохозяйственным инструментом, от чего последний скончался на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"Около полуночи в Славянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в частном домовладении неподалеку от железнодорожного вокзала произошло убийство. На месте происшествия участники следственно-оперативной группы обнаружили труп мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что смертельные ранения погибшему нанес сын хозяина дома, с которым у него возник конфликт. Оружием послужила небольшая коса, которой 36-летний мужчина дважды ударил оппонента в ногу, а когда тот пытался убежать - в спину.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Отмечается, что в 2014 году мужчина уже был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений - часть из 8-летнего срока отбывал в местах лишения свободы, впоследствии был условно-досрочно освобожден.
Под процессуальным руководством местной прокуратуры полицией проводится досудебное расследование с квалификацией ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Максимальное наказание - от 7 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Черновицкой области мужчина топором убил 36-летнюю жену и задушил полуторагодовалую дочь.