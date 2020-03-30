В Донецкой области мужчина убил косой оппонента

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Донецкой области задержали мужчину, который трижды ударил оппонента сельскохозяйственным инструментом, от чего последний скончался на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.