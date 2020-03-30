На Донеччині чоловік вбив косою опонента
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Донеччині затримали чоловіка, який тричі вдарив опонента сільськогосподарським інструментом, від чого останній помер на місці. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
"Близько опівночі до Слов'янського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у приватному домоволодінні неподалік від залізничного вокзалу сталося вбивство. На місці події учасники слідчо-оперативної групи виявили труп чоловіка 1989 року народження з ознаками насильницької смерті", - сказано у повідомленні.
Поліцейські встановили, що смертельні поранення загиблому завдав син господаря будинку, з яким у нього виник конфлікт. Зброєю послужила невелика коса, якою 36-річний чоловік двічі вдарив опонента у ногу, а коли той намагався втекти - у спину.
Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.
Зазначається, що у 2014 році чоловік вже був засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень - частину з 8-річного строку відбував у місцях позбавлення волі, згодом був умовно-дострокове звільнений.
Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури поліцією проводиться досудове розслідування із кваліфікацією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Максимальне покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Чернівецькій області чоловік сокирою вбив 36-річну дружину та задушив півторарічну доньку.