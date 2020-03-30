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На Донеччині чоловік вбив косою опонента

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КИЇВ. 30 березня. УНН. На Донеччині затримали чоловіка, який тричі вдарив опонента сільськогосподарським інструментом, від чого останній помер на місці. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.

"Близько опівночі до Слов'янського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у приватному домоволодінні неподалік від залізничного вокзалу сталося вбивство. На місці події учасники слідчо-оперативної групи виявили труп чоловіка 1989 року народження з ознаками насильницької смерті", - сказано у повідомленні.

Поліцейські встановили, що смертельні поранення загиблому завдав син господаря будинку, з яким у нього виник конфлікт. Зброєю послужила невелика коса, якою 36-річний чоловік двічі вдарив опонента у ногу, а коли той намагався втекти - у спину.

Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Зазначається, що у 2014 році чоловік вже був засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень - частину з 8-річного строку відбував у місцях позбавлення волі, згодом був умовно-дострокове звільнений.

Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури поліцією проводиться досудове розслідування із кваліфікацією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Максимальне покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Чернівецькій області чоловік сокирою вбив 36-річну дружину та задушив півторарічну доньку.

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