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В Ірпіні чоловік намагався вбити коханця подруги

В Ірпіні чоловік намагався вбити коханця подруги

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. В Ірпіні Київської області за замах на вбивство затримано чоловіка, який через ревнощі напав з ножем на іншого. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Чоловік 1983 року народження через балкон проник до квартири, яка розташована на першому поверсі. Там він побачив господиню помешкання в ліжку з іншим.

Між чоловіками виникла сварка. У результаті неї незваний гість напав на коханця жінки з ножем та завдав йому кілька проникаючих ножових поранень в грудну клітку.

Нападник був затриманий правоохоронцями, а потерпілого в тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Поліція проводить досудове розслідування за фактом замаху на вбивство.

Нагадаємо, на Донеччині чоловік вбив косою опонента.

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