В Ірпіні чоловік намагався вбити коханця подруги
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В Ірпіні Київської області за замах на вбивство затримано чоловіка, який через ревнощі напав з ножем на іншого. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Чоловік 1983 року народження через балкон проник до квартири, яка розташована на першому поверсі. Там він побачив господиню помешкання в ліжку з іншим.
Між чоловіками виникла сварка. У результаті неї незваний гість напав на коханця жінки з ножем та завдав йому кілька проникаючих ножових поранень в грудну клітку.
Нападник був затриманий правоохоронцями, а потерпілого в тяжкому стані госпіталізували до лікарні.
Поліція проводить досудове розслідування за фактом замаху на вбивство.
Нагадаємо, на Донеччині чоловік вбив косою опонента.