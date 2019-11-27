В Иране задержали восемь человек по подозрению в работе на ЦРУ

Тегеран утверждает, что задержанные занимались шпионажем под видом гражданских журналистов. Они якобы собирали информацию о том, как проходят беспорядки и направляли ее за границу.

Ранее спецслужбы Ирана вели наблюдение за задержанными, сообщает IRNA.

Вашингтон информацию пока не прокомментировал.

Массовые демонстрации проходили в Иране в середине ноября. Они были спровоцированы ростом цен на бензин, но быстро переросли в антиправительственные выступления. Полицейский спецназ применял силу и слезоточивый газ против протестующих.