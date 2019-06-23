В Иране казнили чиновника по обвинению в шпионаже в пользу США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Иране расстреляли бывшего сотрудника Минобороны страны Джалала Хаджизавара по обвинению в шпионаже в пользу США. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.
"Хаджизавар был осужден после того, как в его доме нашли шпионское оборудование и документы", - сообщило агентство IRIB.
Джалал Хаджизавар работал подрядчиком в аэрокосмической организации Министерства обороны, но оставил должность 9 лет назад.
Сообщается, что его казнили несколько дней назад в тюрьме Раджайшахр в Карадже, вблизи Тегерана.
Бывшую жену Хаджизавара приговорили к 15 годам заключения также по обвинению в шпионаже.
Напомним, Тегеран намерен противостоять любой угрозе нарушения территориальной целостности со стороны США.