В Ірані стратили чиновника за звинуваченням у шпигунстві на користь США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. В Ірані розстріляли колишнього співробітника Міноборони країни Джалала Хаджізавара за звинуваченням у шпигунстві на користь Сполучених Штатів. Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеві ЗМІ, інформує УНН.
"Хаджізавар був засуджений після того, як у його будинку знайшли шпигунське обладнання та документи", - повідомило агентство IRIB.
Джалал Хаджізавар працював підрядником в аерокосмічній організації Міністерства оборони, але залишив посаду 9 років тому.
Повідомляється, що його стратили кілька днів тому у в'язниці Раджайшахр в Карадже, поблизу Тегерана.
Колишню дружину Хаджізавара засудили до 15 років ув'язнення також за звинуваченням у шпигунстві.
Нагадаємо, Тегеран має намір протистояти будь-якій загрозі порушення територіальної цілісності з боку США.