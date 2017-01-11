В Иране прошла антироссийская акция
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Тегеране, перед зданием российского посольства прошла акция протеста против политики России в регионе, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Акция перед зданием российского посольства в Тегеране состоялась сразу после похорон экс-президента Хашеми Рафсанджани.
В социальных СМИ распространено видео, на котором десятки иранцев скандируют антироссийские лозунги, в том числе "Долой Россию!", "Посольство России - гнездо шпионов!".
Как сообщал УНН, бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани умер в возрасте 82 года.