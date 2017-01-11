В Ірані пройшла антиросійська акція
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Тегерані, перед будівлею російського посольства, пройшла акція протесту проти політики Росії в регіоні, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Акція перед будівлею російського посольства в Тегерані відразу після похорону екс-президента Хашемі Рафсанджані.
У соціальних ЗМІ поширено відео, на якому десятки іранців скандують антиросійські гасла, в тому числі "Геть Росію!", "Посольство Росії - гніздо шпигунів!".
Як повідомляв УНН, колишній президент Ірану Алі Акбар Хашемі Рафсанджані помер у віці 82 роки.