В Иране прокомментировали намерение США отправить войска на Ближний Восток

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 72539 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113234 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105030 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111839 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120386 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148684 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148977 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 188657 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на решение Вашингтона усилить военное присутствие в Саудовской Аравии после нападения на нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СBS.

По словам Зарифа, планы Белого дома по отправке дополнительных войск на Ближний Восток является ничем иным как позёрством.

"Я думаю, что это позерство. Я думаю, что все в решении этой проблемы идет в неправильном направлении", - заявил он.

Кроме того, глава иранского внешнеполитического ведомства не смог исключить вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке после увеличения американского военного присутствия в Саудовской Аравии.

"Я не уверен, что мы сможем избежать войны. Я уверен, что мы не станем, но я уверен, что тот, кто начнет ее, не станет тем, кто закончит", - отметил Зариф.

Напомним, США направят дополнительные войска в Саудовскую Аравию.

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