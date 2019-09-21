США направлять додаткові війська до Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп прийняв рішення про введення додаткових американських військ і постачання військової техніки на територію Саудівської Аравії і ОАЕ після атак на нафтові об'єкти. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Міністр оборони США Марк Еспер вважає, що розгортання додаткового контингенту в регіоні відбудеться в найближчі дні. За словами Еспера, це посилення носить оборонний характер і стало відповіддю на запити про підкріплення з боку Саудівської Аравії і ОАЕ. Війська США зосередять увагу, в першу чергу, на повітряній і протиракетній обороні.
Еспер також повідомив, що США будуть працювати над тим, щоб прискорити постачання військової техніки в ці країни.
Міністр обороні США також підтвердив, що Тегеран вважається причетним до атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.
Нагадаємо, Іран попередив про "повномасштабну війну" в разі атаки на республіку.