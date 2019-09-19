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Іран попередив про "повномасштабну війну" в разі атаки на республіку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Будь-військовий удар з боку США або Саудівської Аравії по Ірану може призвести до “повномасштабної війни”. Про це заявив у четвер міністр закордонних справ Ірану Мухаммед Джавад Заріф, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Я роблю дуже серйозну заяву, що ми не хочемо війни, ми не хочемо брати участь у військовій конфронтації... Але ми, не моргнувши, будемо захищати нашу територію”, — сказав Заріф.

Відповідаючи на питання, якими будуть наслідки американського або саудівського військового удару по Ірану, Заріф відповів, що “почнеться повномасштабна війна”.

Нагадаємо, минулого тижня в Саудівській Аравії сталася атака безпілотників на нафтопереробний завод та інші об’єкти компанії Saudi Aramco.

США назвали обстріл, який вивів з ладу нафтопереробні потужності Саудівської Аравії, безпрецедентним нападом Ірану на світові поставки нафти і закликали всі країни рішуче засудити інцидент.

Іранське державне інформагентство в середу повідомило, що Тегеран направив США дипломатичну ноту, в якій заперечує будь-яку причетність країни до ударів і застерігає, що будь-які заходи щодо Ірану спричинять за собою негайну відповідь.

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