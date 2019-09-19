Іран попередив про "повномасштабну війну" в разі атаки на республіку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Будь-військовий удар з боку США або Саудівської Аравії по Ірану може призвести до “повномасштабної війни”. Про це заявив у четвер міністр закордонних справ Ірану Мухаммед Джавад Заріф, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Я роблю дуже серйозну заяву, що ми не хочемо війни, ми не хочемо брати участь у військовій конфронтації... Але ми, не моргнувши, будемо захищати нашу територію”, — сказав Заріф.
Відповідаючи на питання, якими будуть наслідки американського або саудівського військового удару по Ірану, Заріф відповів, що “почнеться повномасштабна війна”.
Нагадаємо, минулого тижня в Саудівській Аравії сталася атака безпілотників на нафтопереробний завод та інші об’єкти компанії Saudi Aramco.
США назвали обстріл, який вивів з ладу нафтопереробні потужності Саудівської Аравії, безпрецедентним нападом Ірану на світові поставки нафти і закликали всі країни рішуче засудити інцидент.
Іранське державне інформагентство в середу повідомило, що Тегеран направив США дипломатичну ноту, в якій заперечує будь-яку причетність країни до ударів і застерігає, що будь-які заходи щодо Ірану спричинять за собою негайну відповідь.