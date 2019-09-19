Иран предупредил о "полномасштабной войне" в случае атаки на республику

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 51008 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110065 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101954 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109121 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119171 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148010 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148454 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140425 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 187317 просмотра

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Любой военный удар со стороны США или Саудовской Аравии по Ирану может привести к “полномасштабной войне”. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Я делаю очень серьезное заявление, что мы не хотим войны, мы не хотим участвовать в военной конфронтации... Но мы, не моргнув, будем защищать нашу территорию”, — сказал Зариф.

Отвечая на вопрос, какими будут последствия американского или саудовского военного удара по Ирану, Зариф ответил, что “начнется полномасштабная война”.

Напомним, на прошлой неделе в Саудовской Аравии произошла атака беспилотников на нефтеперерабатывающий завод и другие объекты компании Saudi Aramco.

США назвали обстрел, который вывел из строя нефтеперерабатывающие мощности Саудовской Аравии, беспрецедентным нападением Ирана на мировые поставки нефти и призвали все страны решительно осудить инцидент.

Иранское государственное информагентство в среду сообщило, что Тегеран направил США дипломатическую ноту, в которой отрицает любую причастность страны к ударам и предостерегает, что любые меры в отношении Ирана повлекут за собой немедленный ответ.

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