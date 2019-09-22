В Ірані прокоментували намір США відправити війська на Ближній Схід
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф відреагував на рішення Вашингтону посилити військову присутність в Саудівській Аравії після нападу на нафтопереробний завод. Про це повідомляє УНН з посиланням на СBS.
За словами Заріфа, плани Білого дому щодо відправки додаткових військ на Ближній Схід є нічим іншим як позерством.
"Я думаю, що це позерство. Я думаю, що все в рішенні цієї проблеми йде в неправильному напрямку", - заявив він.
Крім того, глава іранського зовнішньополітичного відомства не зміг виключити імовірність військового конфлікту на Ближньому Сході після збільшення американської військової присутності в Саудівській Аравії.
"Я не впевнений, що ми зможемо уникнути війни. Я впевнений, що ми не почнемо, але я впевнений, що той, хто почне її, не стане тим, хто її закінчить", - наголосив Заріф.
Нагадаємо, США направлять додаткові війська до Саудівської Аравії.