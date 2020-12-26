В Иране из-за снежного шторма погибло восемь альпинистов

Альпинисты находились в горах к северу от Тегерана. Их точное количество пока неизвестно, поэтому количество погибших может быть выше.

Многодневный сильный снегопад и ветер сделал невозможным дорожное движение в нескольких регионах страны.

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Представители власти ранее призвали воздержаться от поездок в горы из-за сообщения о снежные лавины, метели и снегопада.

Поисковые и спасательные работы остановились на ночь, но ожидается, что они продолжатся в воскресенье 27 декабря.

Напомним, Эверест оказался выше почти на метр, чем раньше предполагалось.