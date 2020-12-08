Еверест виявився вищим майже на метр, ніж раніше передбачалось
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Гора Еверест тепер на 0,86 м вище, ніж було офіційно розраховано раніше. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
"Найвища гора в світі Еверест на 0,86 м вище, ніж було офіційно розраховано раніше, повідомляють Непал і Китай. Нова висота становить 8848,86 м (29 032 футів). Досі вони розходилися в думках, чи варто додавати снігову шапку зверху", - пише видання.
Відзначається, що попередні офіційні вимірювання Китаю у 8 844,43 метра ставили гору на чотири метри нижче, ніж в Непалі.
Так, Еверест стоїть на кордоні між Китаєм і Непалом, і альпіністи піднімаються на нього з обох сторін. Офіційні особи міністерства закордонних справ і департаменту досліджень Непалу заявили, що геодезисти обох країн узгодили нову висоту.
Угоду про спільне оголошення нового виміру найвищої точки Землі було укладено під час візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна в столицю Непалу Катманду в минулому році.
Нагадаємо, альпійські льодовики на території Італії порожевіли. Вчені намагаються оцінити наслідки цього явища і простежити зв'язок зі змінами клімату.