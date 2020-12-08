Эверест оказался выше почти на метр, чем раньше предполагалось
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Эверест теперь на 0,86 м выше, чем было официально рассчитано ранее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Самая высокая гора в мире Эверест на 0,86 м выше, чем было официально рассчитано ранее, сообщают Непал и Китай. Новая высота составляет 8 848,86 м (29032 футов). До сих пор они расходились во мнениях, стоит ли добавлять снежную шапку сверху", - пишет издание.
Отмечается, что предварительные официальные измерения Китая в 8 844,43 метра ставили гору на четыре метра ниже, чем в Непале.
Так, Эверест стоит на границе между Китаем и Непалом, и альпинисты поднимаются на него с обеих сторон. Официальные лица министерства иностранных дел и департамента исследований Непала заявили, что геодезисты обеих стран согласовали новую высоту.
Соглашение о совместном объявление нового измерения высшей точки Земли было заключено во время визита президента Китая Си Цзиньпина в столицу Непала Катманду в прошлом году.
Напомним, альпийские ледники на территории Италии порозовели. Ученые пытаются оценить последствия этого явления и проследить связь с изменениями климата.