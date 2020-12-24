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Уникайте небезпечних пригод: Іран відповів Трампу на звинувачення в обстрілі посольства

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Ірані категорично заперечують звинувачення президента США Дональда Трампа у ракетному обстрілі американського посольства в Багдаді. Про це заявив прессекретар МЗС Ірану Саїд Хатібзаде, передає УНН.

Уникайте небезпечних пригод: Іран відповів Трампу на звинувачення в обстрілі посольства

“Такі переосмислені, безпідставні та сфабриковані звинувачення та зауваження можуть бути оцінені як частина звичайних ігор Білого дому за звинувачення, спрямованих на затемнення жахливої ситуації, в якій перебуває Трамп”, — сказав Хатібзаде.

Він зазначив, що Іран категорично відхиляє звинувачення у терористичних атаках на дипломатичні та житлові райони Іраку, а самі звинувачення США та їх партнерів мають на меті лише посилити напруженість та спровокувати конфлікт в регіоні.

Хатібзаде також звернувся особисто до президента США: “Уникайте напруженості і небезпечних пригод в ці останні дні життя в Білому домі. Ісламська Республіка Іран покладає на уряд США відповідальність за наслідки будь-яких нерозумних дій в ситуації, що склалася”.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп публічно звинуватив Іран у ракетному обстрілі посольства США в Багдаді та пригрозив країні наслідками таких дій.

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