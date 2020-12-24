Уникайте небезпечних пригод: Іран відповів Трампу на звинувачення в обстрілі посольства
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Ірані категорично заперечують звинувачення президента США Дональда Трампа у ракетному обстрілі американського посольства в Багдаді. Про це заявив прессекретар МЗС Ірану Саїд Хатібзаде, передає УНН.
“Такі переосмислені, безпідставні та сфабриковані звинувачення та зауваження можуть бути оцінені як частина звичайних ігор Білого дому за звинувачення, спрямованих на затемнення жахливої ситуації, в якій перебуває Трамп”, — сказав Хатібзаде.
Він зазначив, що Іран категорично відхиляє звинувачення у терористичних атаках на дипломатичні та житлові райони Іраку, а самі звинувачення США та їх партнерів мають на меті лише посилити напруженість та спровокувати конфлікт в регіоні.
Хатібзаде також звернувся особисто до президента США: “Уникайте напруженості і небезпечних пригод в ці останні дні життя в Білому домі. Ісламська Республіка Іран покладає на уряд США відповідальність за наслідки будь-яких нерозумних дій в ситуації, що склалася”.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп публічно звинуватив Іран у ракетному обстрілі посольства США в Багдаді та пригрозив країні наслідками таких дій.