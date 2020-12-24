Избегайте опасных приключений: Иран ответил Трампу на обвинения в обстреле посольства
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Иране категорически отрицают обвинения президента США Дональда Трампа в ракетном обстреле американского посольства в Багдаде. Об этом заявил пресс-секретар МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает УНН.
“Такие переосмысленные, безосновательные и сфабрикованные обвинения и замечания могут быть оценены как часть обычных игр Белого дома по обвинениям, направленных на затмение ужасной ситуации, в которой находится Трамп”, — сказал Хатибзаде.
Он отметил, что Иран категорически отвергает обвинения в террористических атаках на дипломатические и жилые районы Ирака, а сами обвинения США и их партнеров имеют целью лишь усилить напряженность и спровоцировать конфликт в регионе.
Хатибзаде также обратился лично к президенту США: “Избегайте напряженности и опасных приключений в эти последние дни жизни в Белом доме. Исламская Республика Иран возлагает на правительство США ответственность за последствия любых неразумных действий в сложившейся ситуации”.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп публично обвинил Иран в ракетном обстреле посольства США в Багдаде и пригрозил стране последствиями таких действий.