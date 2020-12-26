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В Ірані через сніговий шторм загинуло вісім альпіністів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Восьмеро людей в Ірані загинули через сніжний шторм у горах, ще кілька зникли безвісти. Про це 26 грудня пише іранська служба Радіо Свобода з посиланням на місцеві телеканали, передає УНН.

В Ірані через сніговий шторм загинуло вісім альпіністів

Альпіністи перебували в горах на північ від Тегерану. Їхня точна кількість наразі невідома, тож кількість загиблих може бути вищою.

Кількаденний сильний снігопад та вітер унеможливили дорожній рух у кількох регіонах країни.

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Представники влади раніше закликали утриматися від поїздок у гори через повідомлення про снігові лавини, хуртовини та снігопад.

Пошукові та рятувальні роботи зупинилися на ніч, але очікується, що вони продовжаться в неділю 27 грудня.

Нагадаємо, Еверест виявився вищим майже на метр, ніж раніше передбачалось.

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