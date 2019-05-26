В Ираке трёх граждан Франции приговорили к смерти за присоединение к “Исламскому государству”
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Три француза были приговорены к смертной казни в воскресенье за то, что присоединились к террористической организации “Исламское государство”. Об этом сообщили в суде в Багдаде, где в деле французских граждан состоялись заседания, передаёт УНН, ссылаясь на Le Figaro.
Так, Кевин Гоно, Леонард Лопес и Салим Мачу были задержаны в Сирии в феврале. Они были среди 12 других французских граждан, преследуемых судом за их предполагаемую принадлежность террористической организации.
Согласно иракскому законодательству, у них есть 30 дней для апелляции.
Сообщается, что этот случай стал первым, когда в Ираке к смертной казни приговорены иностранцы.
Как передавал УНН, в начале года китайский суд приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков.