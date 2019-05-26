В Іраку трьох громадян Франції засудили до смерті за приєднання до "Ісламської держави"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Три француза були засуджені до смертної кари в неділю за те, що приєдналися до терористичної організації "Ісламська держава". Про це повідомили в суді в Багдаді, де в справі французьких громадян відбулися засідання, передає УНН, посилаючись на Le Figaro.
Так, Кевін Гоно, Леонард Лопес і Салім Мачу були затримані в Сирії в лютому. Вони були серед 12 інших французьких громадян, переслідуваних судом за їх передбачувану приналежність терористичної організації.
Згідно з іракським законодавством, у них є 30 днів для апеляції.
Повідомляється, що цей випадок став першим, коли в Іраку до смертної кари засуджено іноземці.
Як передавав УНН, на початку року китайський суд засудив громадянина Канади до страти за контрабанду наркотиків.