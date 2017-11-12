В Ираке разбился военный вертолет, погиб экипаж

В иракской провинции разбился вертолет Ми-17, говорится в сообщении. По информации издания Reuters, на борту находилось два пилота и пять армейских офицеров.

Отмечается, что авария произошла из-за технической неисправности.

Как сообщал УНН, 8 ноября в северо-западной части Токио разбился грузовой вертолет, погибли четыре человека.