В Ираке разбился военный вертолет, погиб экипаж
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Ираке в провинции Ваcит в воскресенье разбился вертолет во время тренировочной миссии, в результате чего погиб весь экипаж в составе семи человек. Об этом сообщили в военно-воздушных силах Ирака, передает УНН.
В иракской провинции разбился вертолет Ми-17, говорится в сообщении. По информации издания Reuters, на борту находилось два пилота и пять армейских офицеров.
Отмечается, что авария произошла из-за технической неисправности.
Как сообщал УНН, 8 ноября в северо-западной части Токио разбился грузовой вертолет, погибли четыре человека.