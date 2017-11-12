В Іраку розбився військовий вертоліт, загинув екіпаж
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. В Іраку в провінції Ваcіт у неділю розбився вертоліт під час тренувальної місії, в результаті чого загинув весь екіпаж у складі семи людей. Про це повідомили у військово-повітряних силах Іраку, передає УНН.
В іракській провінції розбився вертоліт Мі-17, сказано в повідомленні. За інформацією видання Reuters, на борту знаходилось два пілота та п'ять армійських офіцерів.
Зазначається, що аварія сталась через технічну несправність.
Як повідомляв УНН, 8 листопада у північно-західній частині Токіо розбився вантажний вертоліт, загинули чотири людини.