В Іраку розбився військовий вертоліт, загинув екіпаж

В іракській провінції розбився вертоліт Мі-17, сказано в повідомленні. За інформацією видання Reuters, на борту знаходилось два пілота та п'ять армійських офіцерів.

Зазначається, що аварія сталась через технічну несправність.

Як повідомляв УНН, 8 листопада у північно-західній частині Токіо розбився вантажний вертоліт, загинули чотири людини.