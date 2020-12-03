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В Ираке в ходе спецоперации ликвидировали пятерых террористов ИГИЛ

В Ираке в ходе спецоперации ликвидировали пятерых террористов ИГИЛ

Киев  •  УНН

 • 12901 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Иракские силы безопасности провели операцию против боевиков экстремистской группировки “Исламское государство” в северной части провинции Салагудин, в результате которой ликвидировали пятеро боевиков. Об этом Xinhua сообщил источник из полиции провинции, передает УНН.

Отмечается, что войска, подкрепленные артиллерией армии и самолетами международной коалиции под руководством США, атаковали укрытия ИГИЛ в горном массиве Махмур, которые простираются в провинциях Салагудин и Ниневия.

Результатом операции стало убийство пяти боевиков и захват еще двух, включая местного лидера ИГИЛ. Во время спецоперации было изъято оружие и боеприпасы.

Добавляется, что горный массив и большие сельские районы к северу от столицы Ирака Багдада были территорией интенсивной деятельности боевиков в течение последних месяцев, несмотря на неоднократные военные операции с целью их отслеживания.

Ситуация с безопасностью в Ираке улучшается с тех пор, как иракские силы безопасности победили боевиков ИГИЛ по всей стране в конце 2017 года, однако с тех пор некоторые из них прятались в городских районах или пустынях, осуществляя частые партизанские нападения на силы безопасности и гражданское население.

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