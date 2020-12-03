В Ираке в ходе спецоперации ликвидировали пятерых террористов ИГИЛ

Отмечается, что войска, подкрепленные артиллерией армии и самолетами международной коалиции под руководством США, атаковали укрытия ИГИЛ в горном массиве Махмур, которые простираются в провинциях Салагудин и Ниневия.

Результатом операции стало убийство пяти боевиков и захват еще двух, включая местного лидера ИГИЛ. Во время спецоперации было изъято оружие и боеприпасы.

Добавляется, что горный массив и большие сельские районы к северу от столицы Ирака Багдада были территорией интенсивной деятельности боевиков в течение последних месяцев, несмотря на неоднократные военные операции с целью их отслеживания.

Ситуация с безопасностью в Ираке улучшается с тех пор, как иракские силы безопасности победили боевиков ИГИЛ по всей стране в конце 2017 года, однако с тех пор некоторые из них прятались в городских районах или пустынях, осуществляя частые партизанские нападения на силы безопасности и гражданское население.