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В Іраку під час спецоперації ліквідували п’ятьох терористів ІДІЛ

В Іраку під час спецоперації ліквідували п’ятьох терористів ІДІЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Іракські сили безпеки провели операцію проти бойовиків екстремістської групи “Ісламська держава” в північній частині провінції Салагудін, внаслідок якої ліквідували п’ятеро бойовиків ІДІЛ. Про це Xinhua повідомило джерело з поліції провінції, передає УНН.

Зазначається, що війська, підкріплені артилерією армії та літаками міжнародної коаліції під керівництвом США, атакували схованки ІДІЛ в гірському масиві Махмур, які простягаються в провінціях Салагудін і Ніневія.

Результатом операції стало вбивство п’яти бойовиків та захоплення ще двох, включаючи місцевого лідера ІДІЛ. Під час спецоперації було вилучено зброю та боєприпаси.

Додається, що гірський масив та великі сільські райони на північ від столиці Іраку Багдаду були територією інтенсивної діяльності бойовиків протягом останніх місяців, незважаючи на неодноразові військові операції з метою їх відстеження.

Ситуація з безпекою в Іраку покращується з тих пір, як іракські сили безпеки перемогли бойовиків ІДІЛ по всій країні наприкінці 2017 року, однак з того часу деякі бойовики ховалися в міських районах або пустелях, здійснюючи часті партизанські напади на сили безпеки та цивільне населення.

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