В Ираке пожизненно осуждены 19 россиянок за участие в "ИГ"

"Всех их обвиняют в участии в террористической группировке "Исламское государство", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее центральный уголовный суд Ирака приговорил к пожизненному заключению семь иностранок, в том числе двух россиянок. По данным российского МИД, в иракских тюрьмах остаются от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство.



Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины выявила деятельность преступной группы, которая скупала на территории оккупированного Крыма паспорта граждан Украины, на основании которых затем иностранцам, в том числе с терорганизации "Исламское государство", изготавливали биометрические паспорта для выезда за границу.