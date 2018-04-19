СБУ: членов "ИД" легализовали в Украине, скупая паспорта в Крыму

"СБУ пресечена деятельность группы, которая специализировалась на легализации на территории Украины иностранных граждан из стран повышенной террористической угрозы, в том числе, установленных членов террористической организации "ИГ". Легализация обеспечивалась через изготовление биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу на основании поддельных внутренних паспортов", - отметил заместитель председателя СБУ.

Он рассказал, что для этого организаторы покупали в оккупированном Крыму паспорта граждан Украины, а потом эти паспорта подделывались под каждого конкретного заказчика.

"На основании поддельного документа на территории Украины изготавливался настоящий паспорт гражданина Украины для выезда за границу", - пояснил он.

По его словам, спецслужба установила четырех человек, причастных к организации канала, а также обнаружена лаборатория, где осуществлялась подделка документов.

Он уточнил, что трое злоумышленников активно сотрудничают со следствием, а четвертый находится на территории АРК.

Кроме того, Кононенко добавил, что во время обысков у злоумышленников изъято 8 дата-штампов о пересечении границ стран ЕС, 10 миграционных карт одной из стран СНГ, 15 виз арабских государств, 4 штампа ГМС, 8 паспортов граждан Украины - жителей АРК, 32 справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц.

Напомним, в Европе задержали пятерых международных террористов с украинскими загранпаспортами.