У Європі затримали п’ятьох міжнародних терористів з українськими закордонними паспортами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У країнах Європи затримали п’ятьох осіб, причетних до діяльності міжнародних терористичних угруповань, в яких виявили українські закордонні паспорти з елементами підробки. Про це сьогодні розповів на прес-конференції заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає УНН.
“Від іноземних партнерів нами отримана інформація про затримання в країнах Європи п’яти осіб, причетних до діяльності міжнародних терористичних угруповань, в яких виявлено паспорти громадян України для виїзду за кордон з елементами підробки”, — сказав він.
За словами Кононенка, під час спільного розслідування з ГПУ за цим фактом встановлено, що виявленні бланки вважають офіційно знищеними одним із регіональних органів Державної міграційної служби. Згодом було встановлено і лабораторію, де вони перероблялися.
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Проте, заступник голови СБУ не уточнив, про яке саме йдеться територіальне управління міграційної служби України, оскільки наразі ще тривають слідчі дії.
“Під час проведення санкціонованих обшуків у будівлі міграційного підрозділу вилучено 151 бланк-паспортів, які, всупереч наказових вимог, не були знищені, хоча мали такими бути”, — зазначив він.
Кононенко також розповів, що за місцем розташування так званої лабораторії вилучено обладнання і знаряддя для підготовки посвідок на постійне та тимчасове проживання, дипломів про вищу освіту, довідок, дата-штампів, також п’ять кліше міграційної служби України, вісім кліше міграційних органів РФ, 13 бланків-дипломів іноземних вишів, 88 печаток вітчизняних вишів, 9 дата-штампів ДПСУ.
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Крім того, додав він, наразі тривають активні слідчі дії, встановлюється коло і ступінь вини співробітників ДМС, причетних до службового підроблення та передачі офіційно нібито знищених паспортів стороннім особам.