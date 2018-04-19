В Европе задержали пятерых международных террористов с украинскими загранпаспортами
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В странах Европы задержали пятерых человек, причастных к деятельности международных террористических группировок, у которых обнаружили украинские загранпаспорта с элементами подделки. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает УНН.
"От иностранных партнеров нами получена информация о задержании в странах Европы пяти лиц, причастных к деятельности международных террористических группировок, в которых обнаружены паспорта граждан Украины для выезда за границу с элементами подделки", - сказал он.
По словам Кононенко, во время совместного расследования с ГПУ по данному факту установлено, что выявленные бланки считают официально уничтоженными одним из региональных органов Государственной миграционной службы. Впоследствии было установлено и лабораторию, где они перерабатывались.
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Однако, заместитель председателя СБУ не уточнил, о каком именно идет речь территориальном управлении миграционной службы Украины, поскольку сейчас еще продолжаются следственные действия.
"Во время проведения санкционированных обысков в здании миграционного подразделения изъято 151 бланк-паспортов, которые, вопреки приказных требований, не были уничтожены, хотя должны были", - отметил он.
Кононенко также рассказал, что по месту расположения так называемой лаборатории изъято оборудование и орудия для подготовки видов на постоянное и временное проживание, дипломов о высшем образовании, справок, дата-штампов, также пять клише миграционной службы Украины, восемь клише миграционных органов РФ, 13 бланков-дипломов иностранных вузов, 88 печатей отечественных вузов, 9 дата-штампов ГПСУ.
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Кроме того, добавил он, сейчас идут активные следственные действия, устанавливается круг и степень вины сотрудников ГМС, причастных к служебному подлогу и передачи официально якобы уничтоженных паспортов посторонним лицам.