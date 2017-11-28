Злочинці, причетні до “ІД”, на Київщині торгували фальшивими українськими паспортами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Прокуратура Київської області спільно з СБУ затримала групу злочинців, причетних до діяльності терористичного угруповання “Ісламська Держава”, які виготовляли фальшиві паспорти та закордонні паспорти і збували їх українцям та іноземцям. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
За інформацією Сарган, до злочинної групи входять громадяни Азіатських країн, РФ та України, які сповідують радикальні ісламістські релігії та причетні до діяльності терористичного угруповання “Ісламська Держава”. Злочинці займались організацією каналу нелегальної міграції українців та іноземців до країн Західної Європи шляхом виготовлення підроблених документів.
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Повідомляється також, що зловмисники вимагали за свої послуги грошові кошти у сумі 6 тис. доларів. У цю вартість входиливиготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, виготовлення паспорта громадянина України, організація безперешкодного проходження прикордонного контролю під час перетинання Державного кордону України шляхом надання інструкцій та вказівок.
За результатами проведення обшуків за адресами проживання зловмисників правоохоронці вилучили 15 підроблених паспортів та готівку у розмірі 108 тис. грн.
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На підставі ст.208 КПК України було затримано 3 особи. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.