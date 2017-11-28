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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 13406 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 27448 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 34905 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 34470 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100087 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87674 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97223 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124417 просмотра

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Преступники, причастные к "ИД", в Киевской области торговали фальшивыми украинскими паспортами

Преступники, причастные к "ИД", в Киевской области торговали фальшивыми украинскими паспортами

Киев  •  УНН

 • 11021 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Прокуратура Киевской области совместно с СБУ задержала группу преступников, причастных к деятельности террористической группировки "Исламское Государство", которые изготавливали фальшивые паспорта и загранпаспорта и сбывали их украинцам и иностранцам. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

По информации Сарган, в преступную группу входят граждане азиатских стран, РФ и Украины, которые исповедуют радикальные исламистские религии и причастны к деятельности террористической группировки "Исламское Государство". Преступники занимались организацией канала нелегальной миграции украинцев и иностранцев в страны Западной Европы путем изготовления поддельных документов.

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Сообщается также, что злоумышленники требовали за свои услуги денежные средства в сумме 6 тыс. долларов. В эту стоимость входило изготовление паспорта гражданина Украины для выезда за границу, изготовление паспорта гражданина Украины, организация беспрепятственного прохождения пограничного контроля во время пересечения государственной границы Украины путем предоставления инструкций и указаний.

По результатам проведения обысков по адресам проживания злоумышленников правоохранители изъяли 15 поддельных паспортов и наличные в размере 108 тыс. грн.

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На основании ст.208 УПК Украины было задержано 3 человека. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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