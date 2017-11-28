Преступники, причастные к "ИД", в Киевской области торговали фальшивыми украинскими паспортами

По информации Сарган, в преступную группу входят граждане азиатских стран, РФ и Украины, которые исповедуют радикальные исламистские религии и причастны к деятельности террористической группировки "Исламское Государство". Преступники занимались организацией канала нелегальной миграции украинцев и иностранцев в страны Западной Европы путем изготовления поддельных документов.

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Сообщается также, что злоумышленники требовали за свои услуги денежные средства в сумме 6 тыс. долларов. В эту стоимость входило изготовление паспорта гражданина Украины для выезда за границу, изготовление паспорта гражданина Украины, организация беспрепятственного прохождения пограничного контроля во время пересечения государственной границы Украины путем предоставления инструкций и указаний.

По результатам проведения обысков по адресам проживания злоумышленников правоохранители изъяли 15 поддельных паспортов и наличные в размере 108 тыс. грн.

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На основании ст.208 УПК Украины было задержано 3 человека. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.