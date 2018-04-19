СБУ: членів "ІД" легалізовували в Україні, скуповуючи паспорти в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Служба безпеки України виявила діяльність злочинної групи, яка скуповувала на території окупованого Криму паспорти громадян України, на підставі яких потім іноземцям, в тому числі з терорганізації "Ісламська держава", виготовляли біометричні паспорти для виїзду за кордон. Про це сьогодні розповів на прес-конференції заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає УНН.
"СБУ припинено діяльність групи, яка спеціалізувалася на легалізації на території України іноземних громадян з країн підвищеної терористичної загрози, у тому числі, установлених членів терористичної організації "ІДІЛ". Легалізація забезпечувалася через виготовлення біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон на підставі підроблених внутрішніх паспортів", - зазначив заступник голови СБУ.
Він розповів, що для цього організатори купували в окупованому Криму паспорти громадян України, а потім ці паспорти підроблялися під кожного конкретного замовника.
"На підставі підробленого документа на території України виготовлявся справжній паспорт громадянина України для виїзду за кордон", - пояснив він.
За його словами, спецслужба встановила чотирьох осіб, причетних до організації каналу, а також виявлено лабораторію, де здійснювалася підробка документів.
Він уточнив, що троє зловмисників активно співпрацюють зі слідством, а четвертий переховується на території АРК.
Крім того, Кононенко додав, що під час обшуків у зловмисників вилучено: 8 дата-штампів про перетин кордонів країн ЄС, 10 міграційних карт однієї з країн СНД, 15 віз арабських держав, 4 штампи ДМС, 8 паспортів громадян України - мешканців АРК, 32 довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, у Європі затримали п’ятьох міжнародних терористів з українськими закордонними паспортами.