СБУ: членів "ІД" легалізовували в Україні, скуповуючи паспорти в Криму

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Служба безпеки України виявила діяльність злочинної групи, яка скуповувала на території окупованого Криму паспорти громадян України, на підставі яких потім іноземцям, в тому числі з терорганізації "Ісламська держава", виготовляли біометричні паспорти для виїзду за кордон. Про це сьогодні розповів на прес-конференції заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає УНН.