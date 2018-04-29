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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Іраку довічно засуджені 19 росіянок за участь в "ІД"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Іракський суд засудив до довічного ув'язнення 19 росіянок, за участь у терористичній організації "Ісламська держава". Про це повідомляє РІА Новини, передає УНН.

В Іраку довічно засуджені 19 росіянок за участь в "ІД"

"Всіх їх звинувачують в участі в терористичному угрупованню  "Ісламська держава", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше центральний кримінальний суд Іраку засудив до довічного ув'язнення сім іноземок, в тому числі двох росіянок. За даними російського МЗС, в іракських в'язницях залишаються від 50 до 70 жінок, що імовірно мають російське громадянство.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України виявила діяльність злочинної групи, яка скуповувала на території окупованого Криму паспорти громадян України, на підставі яких потім іноземцям, в тому числі з терорганізаціі "Ісламська держава", виготовляли біометричні паспорти для виїзду за кордон.

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