В интернете можно приобрести готовый бизнес с игровыми автоматами под брендом "УНЛ"

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 23714 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 55669 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 78827 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 93005 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 116843 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 146130 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 111507 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 135879 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 188164 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 286260 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.5м/с
71%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 164979 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 152307 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 134223 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 192631 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 138037 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 140637 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 195232 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 421392 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 377940 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 462704 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 17675 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 18027 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 27813 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 37841 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 43712 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В интернете можно приобрести готовый бизнес с игровыми автоматами под брендом "УНЛ"

Киев • УНН

 • 27112 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. На электронной площадке olx можно приобрести готовый бизнес с игровыми автоматами, передает УНН со ссылкой на соответствующие предложения.

В интернете можно приобрести готовый бизнес с игровыми автоматами под брендом "УНЛ"

Стоимость укомплектованного "однорукими бандитами" зала составляет до 10 тыс. долл.

В частности, такой бизнес можно приобрести в "густонаселенном районе Киева, в 300 метрах от метро Минская". За 8,5 тыс. долл. желающим предлагается стать владельцем "официального зала от УНЛ (новый Космолот) с пакетом всех необходимых документов для безопасной работы".

"Помещение 82 кв.м. (основной зал, вип-комната, касса, 2 подсобки и туалет). 17 компьютеров (лотоматов), удобные кресла, видеонаблюдение, приточно-вытяжная система, ремонт! На лотоматах установлены 2 программы с различными визуализациями! Заходи, работай и получай прибыль. Аренда оплачена на месяц вперед", - говорится в предложении.

Отдельно на электронной площадке olx Украинский предлагают приобрести оборудование для "лотерейных клубов".

Речь идет о мониторах и компьютерные столы "для лотереи УНЛ "Спорт Лото", консоль-клавиатуры и серверы стоимостью от 700 грн до 20 тыс. грн.

Напомним, в полиции против УНЛ (Украинская национальная лотерея) открыты уголовные производства по факту организации запрещенных азартных игр.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.31
Bitcoin
$77,428.80
S&P 500
$4,974.53
Tesla
$226.58
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,986.15
Ethereum
$1,549.89