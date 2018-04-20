В интернете можно приобрести готовый бизнес с игровыми автоматами под брендом "УНЛ"

Стоимость укомплектованного "однорукими бандитами" зала составляет до 10 тыс. долл.

В частности, такой бизнес можно приобрести в "густонаселенном районе Киева, в 300 метрах от метро Минская". За 8,5 тыс. долл. желающим предлагается стать владельцем "официального зала от УНЛ (новый Космолот) с пакетом всех необходимых документов для безопасной работы".

"Помещение 82 кв.м. (основной зал, вип-комната, касса, 2 подсобки и туалет). 17 компьютеров (лотоматов), удобные кресла, видеонаблюдение, приточно-вытяжная система, ремонт! На лотоматах установлены 2 программы с различными визуализациями! Заходи, работай и получай прибыль. Аренда оплачена на месяц вперед", - говорится в предложении.

Отдельно на электронной площадке olx Украинский предлагают приобрести оборудование для "лотерейных клубов".

Речь идет о мониторах и компьютерные столы "для лотереи УНЛ "Спорт Лото", консоль-клавиатуры и серверы стоимостью от 700 грн до 20 тыс. грн.

Напомним, в полиции против УНЛ (Украинская национальная лотерея) открыты уголовные производства по факту организации запрещенных азартных игр.