В інтернеті можна придбати готовий бізнес з ігровими автоматами під брендом “УНЛ”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. На електронному майданчику olx можна придбати готовий бізнес з ігровими автоматами, передає УНН з посиланням на відповідні пропозиції.
Вартість укомплектованого “однорукими бандитами” залу становить до 10 тис. дол.
Зокрема, такий бізнес можна придбати у “густозаселеному районі Києва, за 300 метрів від метро Мінська”. За 8,5 тис. дол. охочим пропонується стати власником “офіційного залу від УНЛ (новий Космолот) з пакетом усіх необхідних документів для безпечної роботи”.
"Приміщення 82 кв.м. (Основний зал, віп кімната, каса, 2 підсобки і туалет). 17 комп’ютерів (лотоматов), зручні крісла, відеоспостереження, приточно-витяжна система, ремонт! На лотоматах встановлено 2 програми з різними візуалізаціями! Заходи, працюй і отримуй прибуток. Оренда оплачена на місяць вперед“, — йдеться у пропозиції.
Окремо на електронному майданчику olx українцям пропонують придбати обладнання для “лотерейних клубів”.
Йдеться, зокрема, про монітори та комп’ютерні столи “для лотереї УНЛ ”Спорт Лото", консоль-клавіатури та сервери вартістю від 700 грн до 20 тис. грн.
Нагадаємо, в поліції проти УНЛ (Українська національна лотерея) відкрито кримінальні провадження за фактом організації заборонених азартних ігор.