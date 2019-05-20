В Институте нацпамяти отреагировали на ситуацию с мемориалом Героев Небесной Сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Украине нельзя позволить дискредитации памяти о Героях Небесной Сотни и образа Майдана как людей и места единения и понимания ради общей цели. Об этом говорится в сообщении Украинского института национальной памяти в Facebook, проиллюстрированном фотографиями с места поваленного забора на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, передает УНН.
"Мы не можем позволить дискредитировать память о Героях Небесной Сотни и образ Майдана как людей и места единения и понимания ради общей цели", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 мая в Киеве активисты С14 снесли забор на улице Институтской, который, по их мнению, мешает расследованию убийства Небесной сотни.
В музее Революции Достоинства назвали снос забора погромом.
Перед инцидентом в Генпрокуратуре обратилась к руководству музея Революции Достоинства с письмом о приостановке работ по строительству на аллее Героев Небесной Сотни.
В управлении ГПУ указали, что в настоящее время на территории земельных участков, где Музеем Революции Достоинства планируется проведение строительных работ, продолжается проведение следственных экспериментов в уголовном производстве относительно убийств и причинения огнестрельных ранений участникам акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года.